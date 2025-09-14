Квартирник
улица Красная Слобода, 9
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от 0₽ до 300₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Приходи на акустический вечер. Живое звучание и камерная атмосфера квартирника. Выступают: зори (Пенза) / Радуга наизнанку Желающие присоединиться к лайн-апу должны написать в личные сообщения встречи https://vk.com/club219937373 (никнейм + аудио/видео материалы). Вход для зрителей — 300р. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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