Вообрази себе, что все эмоции закончились, и остался только... «Расклад» — новый альбом после шестилетнего перерыва от постпанк группы Кремация Бонифация. За это время ребята успели пересобрать себя заново, чтобы выдать звук, который будет приходить к тебе в радужных снах и ночных кошмарах. Музыка от сломанных людей для сломанных людей. В этот вечер КБ поддержат коллективы СМГ и radiotehnika с лейбла Стереополины «Симметрия». Презентация релиза и все хиты. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.