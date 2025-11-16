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Кремация Бонифация

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Вообрази себе, что все эмоции закончились, и остался только... «Расклад» — новый альбом после шестилетнего перерыва от постпанк группы Кремация Бонифация. За это время ребята успели пересобрать себя заново, чтобы выдать звук, который будет приходить к тебе в радужных снах и ночных кошмарах. Музыка от сломанных людей для сломанных людей. В этот вечер КБ поддержат коллективы СМГ и radiotehnika с лейбла Стереополины «Симметрия». Презентация релиза и все хиты. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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