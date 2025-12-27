Крайний хруст льда в этом году
улица Красная Слобода, 9
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от 500₽ до 700₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Все соберутся, чтобы прочувствовать этот вечер до конца и услышать тот самый последний треск, после которого всё становится чуть яснее. Для тебя играют: 6feet of silence tsvetki Wildweed Змееед old guard is dead incoil. Death As A Service Двери в 18:00, старт в 19:00 Вход 500 с репостом, 700 без Репосты в день концерта не действуют
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