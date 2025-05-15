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Краснознаменная дивизия имени моей бабушки

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Одна из знаковых групп русскоязычной инди-сцены последнего десятилетия. Большой сольный концерт, новые песни с грядущего альбома, кайф, любовь и красота на разрыв. Начинавшая, как оркестр из тринадцати человек, исполнявший абсурдистский барокко-поп, за 15 лет существования «Дивизия» совершила большое музыкальное путешествие через пост-панк, афро-поп, арт-рок и танцевальную музыку к своему нынешнему звуку. От наивных, в чём то детских текстов — к пронзительными беспокойным песням, полным боли и любви. «Дивизия» образца 2025 года звучит разнопланово и изобретательно. Это и шугейз-американа, и френч-поп, и психоделик-рок, и ретроскульный хиппи-поп на несколько голосов. И попадающие в нерв времени песни о вечном, слова которых на фестивалях и сольных концертах поет хором весь зал. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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