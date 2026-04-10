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Красная Плесень

Cargo Cult
Почаинская улица, 17Ж

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 4500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

«Красная Плесень» — это не просто музыкальный коллектив, а настоящая философская и литературная энциклопедия. В её текстах скрыта тонкая сатира на пороки и недостатки общества. Понять глубину смысла и оценить творчество группы дано не каждому. Во все времена «Красная плесень» своим сатирическим творчеством поднимает настроение миллионам людей, помогая им справляться с трудностями и идти по жизни с улыбкой. С 90-х годов на музыке этой группы выросло уже три поколения. Коллектив стал настоящим прорывом в интернете и на музыкальном рынке всего СНГ. Каждый год он уверенно подтверждает это. Ты услышишь неповторимый голос солиста и авторскую программу, в которую войдут как проверенные временем хиты, так и новые песни группы.

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