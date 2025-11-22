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Красная Герань

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

За несколько лет своего существования группа успела сформировать собственный узнаваемый стиль. Мелодии, звучащие на их концертах потом долго крутятся в голове, а от танцевальных ритмов просто невозможно устоять на месте. Тексты песен — порой серьезные, а порой ироничные — оценены по достоинству даже искушенными слушателями. Калейдоскоп звуков и смыслов, навеянный городской романтикой и человеческими отношениями, вызывает то гипнотический эффект, то танцевальный восторг. Благодаря такому уникальному сочетанию группа в первый же год своего существования быстро привлекла внимание широкой публики. У коллектива имеется немалое и постоянно растущее число поклонников. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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