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Космический джаз

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

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Завершение:

от 1300₽ до 2400₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Концерт коллектива Ordinate из Нижнего Новгорода. Инструментальные композиции группы отсылают к джазовым и прог-рок произведениям, неспешно развиваются в ритме танцующего звёздного неба и наступающей темноты. Атмосфера поиска дороги в сумеречном дождливом городе. Состав группы: Дмитрий Точилин — фортепиано Евгений Макаров — гитара Дмитрий Несынов — барабаны Дмитрий Гурьянов — бас гитара

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