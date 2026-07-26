Космический джаз
проспект Гагарина, 35Н
Начало:
Завершение:
от 1300₽ до 2400₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Концерт коллектива Ordinate из Нижнего Новгорода. Инструментальные композиции группы отсылают к джазовым и прог-рок произведениям, неспешно развиваются в ритме танцующего звёздного неба и наступающей темноты. Атмосфера поиска дороги в сумеречном дождливом городе. Состав группы: Дмитрий Точилин — фортепиано Евгений Макаров — гитара Дмитрий Несынов — барабаны Дмитрий Гурьянов — бас гитара
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи