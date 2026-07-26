Концерт коллектива Ordinate из Нижнего Новгорода. Инструментальные композиции группы отсылают к джазовым и прог-рок произведениям, неспешно развиваются в ритме танцующего звёздного неба и наступающей темноты. Атмосфера поиска дороги в сумеречном дождливом городе. Состав группы: Дмитрий Точилин — фортепиано Евгений Макаров — гитара Дмитрий Несынов — барабаны Дмитрий Гурьянов — бас гитара