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Концерт со встроенной вечеринкой

Эмиграция
Почтовый съезд, 3

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Мистическая электроника, ритуальный индастриал, подземное техно и прочая конспирология. Живая очередь: — Холодное лето — сглаз — Club Director Пультовая очередь: — HardDasha — 5Y55Y Вход свободный.

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