Концерт-лекция: «От Средневековья к Возрождению»
Кремль, 6, 2 этаж, Киноконцертный зал
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Завершение:
от 250₽ до 500₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Слушатели и зрители смогут составить представление о том, как в музыке и живописи отразилось то или иное художественное направление, научатся проводить параллели и замечать отличия. Ключевым критерием отбора музыкальных и художественных произведений для встреч стало убеждение, что история искусства — это не только история шедевров, дух эпохи можно ощутить в произведении любого автора. В исполнении Московского ансамбля современной музыки прозвучат произведения прошлых эпох и современные пьесы, а музыковед Ксения Ануфриева сопроводит концерт демонстрацией работ из коллекции Пушкинского музея, соответствующих представляемой эпохе.
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