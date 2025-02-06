Слушатели и зрители смогут составить представление о том, как в музыке и живописи отразилось то или иное художественное направление, научатся проводить параллели и замечать отличия. Ключевым критерием отбора музыкальных и художественных произведений для встреч стало убеждение, что история искусства — это не только история шедевров, дух эпохи можно ощутить в произведении любого автора. В исполнении Московского ансамбля современной музыки прозвучат произведения прошлых эпох и современные пьесы, а музыковед Ксения Ануфриева сопроводит концерт демонстрацией работ из коллекции Пушкинского музея, соответствующих представляемой эпохе.