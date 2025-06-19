ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Концерт-лекция МАСМ «Первая четверть XXI века»

Арсенал
Киноконцертный зал, левое крыло, 2 этаж, Кремль, 6

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Слушатели и зрители смогут составить представление о том, как в музыке и живописи отразилось то или иное художественное направление, научатся проводить параллели и замечать отличия. Ключевым критерием отбора музыкальных и художественных произведений для встреч стало убеждение, что история искусства — это не только история шедевров, дух эпохи можно ощутить в произведении любого автора. В исполнении Московского ансамбля современной музыки прозвучат произведения прошлых эпох и современные пьесы, а музыковед Ксения Ануфриева сопроводит концерт демонстрацией работ из коллекции Пушкинского музея, соответствующих представляемой эпохе. На каждом концерте будет сыграна пьеса современного композитора, созданная в диалоге с мастерами прошлого, так в истории искусства обеспечивается связь эпох.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье
до

800₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница
до

900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста