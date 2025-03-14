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Концерт La la land

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Музыка из фильма «Ла-ла-ленд» — это не просто мелодии, это целая история любви, рассказанная языком чувств и эмоций. Звучание фортепиано, словно трепетное дыхание влюблённых сердец, переплетается с мелодией саксофона, возносящейся в небо надежд и мечтаний. Каждый аккорд, каждая нота — это мазок на холсте, создающий неповторимый музыкальный пейзаж, проникающий в самые глубины души. Этот концерт — прекрасная возможность пережить вновь волнующие моменты из фильма, погрузиться в атмосферу любви и мечты, а также насладиться великолепной музыкой в живом исполнении.

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