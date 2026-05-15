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  1. Нижний Новгород
  2. События

Комедия о театре

Грузинская улица, 23

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 6000₽
Возраст 12+
Стендап
Спектакли

Про событие

Тонкий и одновременно острый спектакль, в котором авторы с аристократической высоты приземляют театральные жанры через пародию на современную реальность. Давно мечтал узнать, что скрывает закулисье? Яркая форма, простая подача, актуальный юмор — эти три компонента помогут тебе разобраться в этом и утолить своё любопытство в отношении главного вопроса «Что же находится по ту сторону сцены?».

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