колд карти
Нижне-Волжская набережная, 19к1
Начало:
Завершение:
от 2200₽ до 4000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
колд карти — российский рэпер и музыкант, представитель новой волны искренности и экспериментального хип-хопа, родившийся в Смоленске в 2003 году. Его творчество сочетает электронное звучание, брейкбит и эмоциональные тексты о рефлексии, влюбленности и внутренних переживаниях. Исполнитель выступит на концерте со своим новым альбомом.
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