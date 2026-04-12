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колд карти

Nenavist'
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 4000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

колд карти — российский рэпер и музыкант, представитель новой волны искренности и экспериментального хип-хопа, родившийся в Смоленске в 2003 году. Его творчество сочетает электронное звучание, брейкбит и эмоциональные тексты о рефлексии, влюбленности и внутренних переживаниях. Исполнитель выступит на концерте со своим новым альбомом.

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