колд карти — российский рэпер и музыкант, представитель новой волны искренности и экспериментального хип-хопа, родившийся в Смоленске в 2003 году. Его творчество сочетает электронное звучание, брейкбит и эмоциональные тексты о рефлексии, влюбленности и внутренних переживаниях. Исполнитель выступит на концерте со своим новым альбомом.