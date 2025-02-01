«Кобыла и Трупоглазые Жабы Искали Цезию, Нашли Поздно Утром Свистящего Хна» вновь зовут всех разумных млекопитающих хордовых граждан на зимние сольные концерты. В программе передач запланированы 3-часовые камлания с мамонтами, квантовые скачки по прериям и, конечно же, снегири. Уникальный формат мероприятия с применением современных технологий не оставит равнодушным никого!