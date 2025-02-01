Выбор редакции
Кобыла и Трупоглазые Жабы
Почаинская улица, 17С
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 1200₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
«Кобыла и Трупоглазые Жабы Искали Цезию, Нашли Поздно Утром Свистящего Хна» вновь зовут всех разумных млекопитающих хордовых граждан на зимние сольные концерты. В программе передач запланированы 3-часовые камлания с мамонтами, квантовые скачки по прериям и, конечно же, снегири. Уникальный формат мероприятия с применением современных технологий не оставит равнодушным никого!
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи