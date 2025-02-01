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Кобыла и Трупоглазые Жабы

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

«Кобыла и Трупоглазые Жабы Искали Цезию, Нашли Поздно Утром Свистящего Хна» вновь зовут всех разумных млекопитающих хордовых граждан на зимние сольные концерты. В программе передач запланированы 3-часовые камлания с мамонтами, квантовые скачки по прериям и, конечно же, снегири. Уникальный формат мероприятия с применением современных технологий не оставит равнодушным никого!

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