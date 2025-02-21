Клуб любителей жизни, Хроники, Judaschrist
Нижне-Волжская набережная, 19к1
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 600₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Серия мероприятий «Сатурация» продолжается! Местные инди коллективы искренне поделятся сокровенными идеями и музыкой разной интенсивности, а на десерт плотная стена звука от гостей из Москвы. Хроники - ребята определяют свой жанр как эмо-рэп. Judaschrist -молодые последователи альт-гранж сцены, но с большим уклоном близкому к эмо и пост-панку. Клуб любителей жизни - мощный московский проект на десерт. Предпродажа первые 30 билетов 400р, дальше 500р, на входе 600
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