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Клуб любителей жизни, Хроники, Judaschrist

Ресурс
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Серия мероприятий «Сатурация» продолжается! Местные инди коллективы искренне поделятся сокровенными идеями и музыкой разной интенсивности, а на десерт плотная стена звука от гостей из Москвы. Хроники - ребята определяют свой жанр как эмо-рэп. Judaschrist -молодые последователи альт-гранж сцены, но с большим уклоном близкому к эмо и пост-панку. Клуб любителей жизни - мощный московский проект на десерт. Предпродажа первые 30 билетов 400р, дальше 500р, на входе 600

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