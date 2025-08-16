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«Киты и звёзды» в Заповедных Кварталах

Заповедные Кварталы
Сад мечтателей, ул. Короленко, 17

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Бесплатно
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Коллектив «Киты и Звезды» представит музыку, в которой переплетаются композиторские идеи, электроакустическое звуковое наполнение и свободная импровизация. Команда находится в поиске облика русского джаза в мире современной музыки, интегрируя русскую мелодику в европейскую джазовую эстетику. Летом 2025 года коллектив стал лауреатом международного конкурса фестиваля Moscow Jazz Festival. Постоянный состав трио: Юрий Барсуков – контрабас Егор Сатышев – клавишные Евгений Кочетов – ударные/перкуссия Регистрация обязательна.

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