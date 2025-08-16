«Киты и звёзды» в Заповедных Кварталах
Сад мечтателей, ул. Короленко, 17
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Коллектив «Киты и Звезды» представит музыку, в которой переплетаются композиторские идеи, электроакустическое звуковое наполнение и свободная импровизация. Команда находится в поиске облика русского джаза в мире современной музыки, интегрируя русскую мелодику в европейскую джазовую эстетику. Летом 2025 года коллектив стал лауреатом международного конкурса фестиваля Moscow Jazz Festival. Постоянный состав трио: Юрий Барсуков – контрабас Егор Сатышев – клавишные Евгений Кочетов – ударные/перкуссия Регистрация обязательна.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи