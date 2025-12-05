Концерт в честь дня рождения коллектива «Киты и Звёзды» Исполняется 1 год. Погрузят тебя в мир тончайших звуковых вибраций, насыщенный элементами импрессионизма, нордического пост-джаза и современного минимализма. «Киты и Звёзды» — это уникальный коллектив, представляющий собой единый музыкальный мир, в котором переплетаются совместные композиторские идеи, электроакустическое звуковое наполнение и свободная импровизация. Трио не стремится воспроизвести джазовые стандарты, а ищет своё индивидуальное звучание, в котором сплетаются русская мелодическая традиция, африканские ритмы и европейская джазовая эстетика. Летом 2025 года коллектив стал лауреатом международного конкурса фестиваля Moscow Jazz Festival. Состав: Юрий Барсуков — контрабас Егор Сатышев — клавишные Евгений Кочетов — ударные / перкуссия