Группа «Кирпичи» анонсирует новый тур-приключение с изящным названием «и снова с вами». Цели и задачи на сезон поставлены чётко: устроить праздник в каждом городе, набраться впечатлений и встретиться с друзьями. Репертуар будет непредсказуемым, но без классических хитов не обойдётся. Чудесная палитра из речитатива, петербургского юмора и хардкора.