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Кирпичи. Новогодний концерт

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

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Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Группа «Кирпичи» анонсирует новый тур-приключение с изящным названием «и снова с вами». Цели и задачи на сезон поставлены чётко: устроить праздник в каждом городе, набраться впечатлений и встретиться с друзьями. Репертуар будет непредсказуемым, но без классических хитов не обойдётся. Чудесная палитра из речитатива, петербургского юмора и хардкора.

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