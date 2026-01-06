Кирпичи. Новогодний концерт
Почаинская улица, 17С
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от 1500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Группа «Кирпичи» анонсирует новый тур-приключение с изящным названием «и снова с вами». Цели и задачи на сезон поставлены чётко: устроить праздник в каждом городе, набраться впечатлений и встретиться с друзьями. Репертуар будет непредсказуемым, но без классических хитов не обойдётся. Чудесная палитра из речитатива, петербургского юмора и хардкора.
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