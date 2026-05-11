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Кинопоказ: «Драйв»

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Одна из самых известных кинокартин в карьере Райана Гослинга — «Драйв» (2011 г.). «Драйв» — криминальный неонуар датского режиссёра Николаса Виндинга Рефна. С точки зрения большинства кинокритиков считается его лучшим фильмом. Почувствовать себя кинокритиками и обсудить данный фильм тебе предлагают после его просмотра за барной стойкой. Двери в 19:00, начало в 20:00 Вход свободный

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