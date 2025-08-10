Орган наполняет зал, как кинематограф — пространство экрана. Он масштабен, телесен, всёобъемлющ. А музыка, знакомая по фильмам, становится ещё более живой: захватывающей, трогательной, триумфальной — такой, какой ты её помнишь, только ближе. Этот концерт — не про ностальгию. Это про то, как звучит история, когда экран исчезает, и остаётся только звук. В мягком свете свечей, без визуальных эффектов, музыка становится главным действием. Позволь себе по-новому её услышать. Электронный орган: Viscount Исполнители: Сергей Буслов (орган), Анастасия Богданова (скрипка).