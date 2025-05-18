карнегия / федортолстой / хроники
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Майский приезд «карнегии» (шугейз / нойз-рок, мск) в нижегородские края при поддержке групп «федортолстой» (инди-рок / шугейз), «хроники» (эмо-рэп) вход: 300 репост (https://vk.com/wall-226705549_27) / 500 без репоста Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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