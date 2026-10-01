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  1. Нижний Новгород
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Караоке-клуб «Воющий волк»

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты

Про событие

На караоку ходить — по-волчьи выть! Или как угодно иначе... или не выть вообще. Главное — быть! Фаза луны тоже значения не имеет, а вот что точно тебе нужно знать: — вход бесплатный — песни платные — песни Howling Wolf так и быть бесплатно, но только чтобы старичок не сильно вертелся в гробу — в какой-то момент выберут трёх лучших певцов, которые смогут принять участие в конкурсе (призы будут) — красивые наряды обязательно берём — за костюм волка так и быть тоже похвалим Вход бесплатный.

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