На караоку ходить — по-волчьи выть! Или как угодно иначе... или не выть вообще. Главное — быть! Фаза луны тоже значения не имеет, а вот что точно тебе нужно знать: — вход бесплатный — песни платные — песни Howling Wolf так и быть бесплатно, но только чтобы старичок не сильно вертелся в гробу — в какой-то момент выберут трёх лучших певцов, которые смогут принять участие в конкурсе (призы будут) — красивые наряды обязательно берём — за костюм волка так и быть тоже похвалим Вход бесплатный.