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Караоке

Арт-кофейня «Музей»
Большая Покровская улица, 50В

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Концерты

Про событие

- Ты можешь прийти и попеть Караоке - Музыканты, вокалисты, поэты показывают что они умеют и чему научились. - Это площадка для тех кто хочет потренироваться и показать своё творчество - Для тех, кто хочет оторваться Приходи и смотри, как рождаются новые звезды! Вход: Бесплатно при заказе на баре и регистрации.

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