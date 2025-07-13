Караоке
Большая Покровская улица, 50В
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Бесплатно
Возраст 6+
Концерты
Про событие
- Ты можешь прийти и попеть Караоке - Музыканты, вокалисты, поэты показывают что они умеют и чему научились. - Это площадка для тех кто хочет потренироваться и показать своё творчество - Для тех, кто хочет оторваться Приходи и смотри, как рождаются новые звезды! Вход: Бесплатно при заказе на баре и регистрации.
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