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Калина красная
Воротынская улица, 1А
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Про событие
История о возвращении к себе, будет рассказана на берегу реки Оки — нижегородские просторы и вода становятся частью исповеди главного героя. Режиссёр: Константин Соя Локация: Яхт-клуб «Ока» Адрес: ул. Воротынская, 1А Актёры: Федор Боровков, Дарья Федорова, Анастасия Моисеенко, Алексей Фирсов, Антон Парамонов, Максим Белошаньгин. Расписание спектакля можно увидеть по кнопке выше.
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