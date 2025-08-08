История о возвращении к себе, будет рассказана на берегу реки Оки — нижегородские просторы и вода становятся частью исповеди главного героя. Режиссёр: Константин Соя Локация: Яхт-клуб «Ока» Адрес: ул. Воротынская, 1А Актёры: Федор Боровков, Дарья Федорова, Анастасия Моисеенко, Алексей Фирсов, Антон Парамонов, Максим Белошаньгин. Расписание спектакля можно увидеть по кнопке выше.