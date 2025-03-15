ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Как сколлажировать город?

«Дирижабль - Книжный Нижний», Большая Покровская улица, 46

Начало:

Завершение:

100₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

На лекции вместе с Юлианной Кулугур ты: - постараешься понять, почему коллаж – это вид современного искусства; - кто и когда его придумал; - какие техники можно использовать при создании коллажа; - как с помощью коллажа визуализировали город известные художники и неизвестные коллажисты. Юлианна Кулугур – коллажистка, соорганизатор Нижегородского коллажного сообщества, автор коллажного проекта CollAshes, а также координатор Тотального диктанта в Нижнем Новгороде и просто многогранный гуманитарий.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
до

450₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Омега (Omega)
Выбор редакции
Омега (Omega)
до

700₽

Яёи Кусама. Точка
Яёи Кусама. Точка

1000₽

Принцесса Диана. Королева сердец
Принцесса Диана. Королева сердец

600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста