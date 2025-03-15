Как сколлажировать город?
«Дирижабль - Книжный Нижний», Большая Покровская улица, 46
Начало:
Завершение:
100₽
Возраст 12+
Выставки
Про событие
На лекции вместе с Юлианной Кулугур ты: - постараешься понять, почему коллаж – это вид современного искусства; - кто и когда его придумал; - какие техники можно использовать при создании коллажа; - как с помощью коллажа визуализировали город известные художники и неизвестные коллажисты. Юлианна Кулугур – коллажистка, соорганизатор Нижегородского коллажного сообщества, автор коллажного проекта CollAshes, а также координатор Тотального диктанта в Нижнем Новгороде и просто многогранный гуманитарий.
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