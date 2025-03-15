На лекции вместе с Юлианной Кулугур ты: - постараешься понять, почему коллаж – это вид современного искусства; - кто и когда его придумал; - какие техники можно использовать при создании коллажа; - как с помощью коллажа визуализировали город известные художники и неизвестные коллажисты. Юлианна Кулугур – коллажистка, соорганизатор Нижегородского коллажного сообщества, автор коллажного проекта CollAshes, а также координатор Тотального диктанта в Нижнем Новгороде и просто многогранный гуманитарий.