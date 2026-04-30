Концерт для тех, кто готов вернуться в прошлое... Слышишь знакомую мелодию? Ту самую, от которой мурашки по коже, ком в горле и тёплые воспоминания... Ту, под которую ты шёл в первый класс, впервые целовался и танцевал медляк... У каждого из нас есть такая песня. Как насчёт того, чтобы собраться всем вместе и вспомнить лучшие моменты? Queen, Scorpions, Мираж, Муслим Магомаев, ABBA, Альянс, Uma2rman и Майкл Джексон и др. — легенды, объединившие поколения. Концерт 50-ти музыкантов. «Джемим!» – это огромная группа музыкантов-экспериментаторов Нижнего Новгорода, насчитывающая почти 100 музыкантов в общей сложности. Ключевая особенность концертов заключается в креативности и нестандартном подходе как исполнителей, так и исполняемых композиций, благодаря чему создаётся по-настоящему уникальная и неповторимая концертная программа.