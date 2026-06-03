Открытие летнего сезона под аккомпанемент дуэта пианиста Тони Карапетяна и электронного продюсера PCHBLK. Лой-фай джаз, обволакивающий звук, в котором живой рояль и джазовая импровизация вплетаются в мягкие электронные биты. Здесь не нужно танцевать или быть активным, это музыкальный сеанс для тех, кто хочет замедлиться, выдохнуть и восстановить ментальный баланс. Депозит на человека – 2000 руб. Забронировать стол можно по номеру телефона.