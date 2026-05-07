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  1. Нижний Новгород
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Джазовая гостиная «Фильм, фильм, фильм...»

Заповедные Кварталы
улица Короленко, 18

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Увлекательное путешествие в мир киномузыки, где знакомые мелодии обретают новую жизнь. В сумерках историческая гостиная наполнится мягким светом свечей, и зазвучит музыка из любимых фильмов. В программе – темы из фильмов «Мэри Поппинс, до свидания!», «Звуки музыки», сериала «Оттепель», мелодия отца и сына Дунаевских, а также инструментальные композиции из «Звёздных войн» и «Ла-Ла Ленда». Их исполнит пианист, лауреат международных конкурсов Михаил Зайденберг, а музыковед Светлана Барбашева раскроет тайны создания каждой мелодии через удивительные и трогательные истории. Это камерное событие в интерьере дома Авдотьи Скворцовой конца XIX столетия подарит тебе возможность познакомиться с комнатами откроет для тебя новые грани музыкального наследия и киноискусства.

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