Увлекательное путешествие в мир киномузыки, где знакомые мелодии обретают новую жизнь. В сумерках историческая гостиная наполнится мягким светом свечей, и зазвучит музыка из любимых фильмов. В программе – темы из фильмов «Мэри Поппинс, до свидания!», «Звуки музыки», сериала «Оттепель», мелодия отца и сына Дунаевских, а также инструментальные композиции из «Звёздных войн» и «Ла-Ла Ленда». Их исполнит пианист, лауреат международных конкурсов Михаил Зайденберг, а музыковед Светлана Барбашева раскроет тайны создания каждой мелодии через удивительные и трогательные истории. Это камерное событие в интерьере дома Авдотьи Скворцовой конца XIX столетия подарит тебе возможность познакомиться с комнатами откроет для тебя новые грани музыкального наследия и киноискусства.