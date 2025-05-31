IWKC, Pizzdolf, Ночная Игротека
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
На Газели Смерти приедут московские группы IWKC и Pizzdolf EB. IWKC — замысловатое сочетание жанров от эклектичного прог-рока до электроники, эйсид-джаза и хип-хопа. Pizzdolf EB — коллектив-коллаборация, состоящий из классиков грайндкора Pissdeads, пауэрвайленс-приколистов Рудольф, а также IWKC. Концерт поддержат местные ребята Ночная Игротека. Вход: 300 с репостом (https://vk.com/wall-203940015_4273), 500 без Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи