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IWKC, Pizzdolf, Ночная Игротека

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

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от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

На Газели Смерти приедут московские группы IWKC и Pizzdolf EB. IWKC — замысловатое сочетание жанров от эклектичного прог-рока до электроники, эйсид-джаза и хип-хопа. Pizzdolf EB — коллектив-коллаборация, состоящий из классиков грайндкора Pissdeads, пауэрвайленс-приколистов Рудольф, а также IWKC. Концерт поддержат местные ребята Ночная Игротека. Вход: 300 с репостом (https://vk.com/wall-203940015_4273), 500 без Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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