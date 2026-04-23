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Про событие
Международный фестиваль медиаискусства с постоянной пропиской в исторической части Нижнего Новгорода. Он включает городскую медиавыставку, образовательную, музыкальную и перформативную программы. В 2026 году фестиваль посвящён знакам и символам. Выставочная программа охватит ключевые городские пространства — от промышленных объектов до исторических кварталов, — приглашая зрителя к погружению в город как систему знаков, символов и образов. Фестиваль рассматривает город как инфраструктуру смыслов: сеть знаков и символов (физических и цифровых), которая управляет восприятием и формирует коллективную память. Художественные работы вмешиваются в эту сеть, меняют связи и создают новые маршруты восприятия. Вход на городскую медиавыставку свободный, на образовательные программы по бесплатной регистрации, а на на концерт, вечеринку и AV-перформансы по билетам, все тут. Всю информацию по программе можно посмотреть здесь: https://intervalsfest.com/ Уличные локации будут работать с 20:00 до 23:00 Внутренние локации — с 12:00 до 23:00
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