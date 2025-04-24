На IF ’25 RE:SORB поработают с природным объектом — их водную проекцию можно будет увидеть на Мещерском озере. Jeremie Bellot представляет водную проекцию IRIS, a vision of the world на Мещерском озере. В этой работе автор размышляет, насколько точно зрение человека. То, что ты видишь, зависит от света вокруг, устройства человеческих глаз и интерпретаций увиденного. Всегда ли мы видим реальность такой, какой она действительно является? А как смотрят на мир другие существа? Не обманывает ли нас наше зрение? На Intervals 2025 dreamlaser представит сразу несколько работ: инсталляцию Layers на Стрелке, впечатляющую водную проекцию The Whale на Мещерском озере и AV-инсталляцию на необычной локации — башне крекинга (или «нижегородском Колизее»).