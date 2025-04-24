Маяк (англ. Lighthouse) — это символ надежды, безопасности и перемен. Его свет служит ориентиром, указывая правильный путь в жизни и помогая находить верное направление. Однако маяк лишь отражает свет, исходящий от каждого из нас. Световые лучи, рассеивая тьму, озаряют пространство так же, как люди, объединяясь, находят свой путь через неизвестность. С увеличением числа лучей образ становится всё более сложным, непредсказуемым и глубоким. Инсталляция «Lighthouse» создана мультимедиа-студией Talking Birds & Flying Fish в коллаборации с музыкальной студией Beverly Pills Production. Благодаря синтезу света и звука проект раскрывает тему навигации сквозь хаос — в пространстве, восприятии и внутреннем мире.