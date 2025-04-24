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Intervals Festival: radugadesign — Rotor
Никольская башня Нижегородского Кремля, Кремль, 11А
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Про событие
AV-инсталляция и иммерсивный эксперимент. Как и многие инсталляции radugadesign, Rotor работает с восприятием человеком света, звука, пространства и времени. Запуская массивный вращающийся механизм со встроенными звуковыми и световыми источниками, художники исследуют распространение волн в пространстве, а также добиваются создания персонализированного опыта для каждого зрителя. Звуковые партитуры для Rotor — это отдельные композиции-опыты, в роли исследователей с лайвами выступают музыканты, при этом каждый раскрывает Rotor по-своему. Звуковые работы соединяются с генеративными визуальными паттернами, образуя единое аудиовизуальное действо.
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