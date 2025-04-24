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Intervals Festival: Radiante - Инсталляция Verge
Мытный рынок, Большая Покровская улица, 2А
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Про событие
Новая аудиовизуальная инсталляция дуэта Radiante и Ивана Йописa (Ivan Llopis) — превращает пространство в чувственное путешествие на границе между знакомым и непостижимым. Работа исследует ту область восприятия, где интуиция становится острой, почти телесной, но так и не обретает точных очертаний. Есть ли что-то по ту сторону — или это лишь отражение нас самих, отголосок существования, звучащий в глубинах собственного «я»? Это послание — извне или изнутри? Это сигнал из недостижимого пространства или проекция внутренней двойственности, голос психики, отражающей собственную сложность в пустоте?
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