Новая аудиовизуальная инсталляция дуэта Radiante и Ивана Йописa (Ivan Llopis) — превращает пространство в чувственное путешествие на границе между знакомым и непостижимым. Работа исследует ту область восприятия, где интуиция становится острой, почти телесной, но так и не обретает точных очертаний. Есть ли что-то по ту сторону — или это лишь отражение нас самих, отголосок существования, звучащий в глубинах собственного «я»? Это послание — извне или изнутри? Это сигнал из недостижимого пространства или проекция внутренней двойственности, голос психики, отражающей собственную сложность в пустоте?