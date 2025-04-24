Substratum от Kati Katona — полнокупольная проекция, посвященная теме трансцендентности. В стремлении к духовной трансформации люди должны преодолеть те слои восприятия реальности, которые связаны с их «я». В Substratum трансцендентность изображается как динамический процесс эволюции личности — самопознания, растворения и интеграции, движения от фрагментарности к целостности. Визуальные элементы и звук в инсталляции направляют зрителя от хаоса к ясности. Работа студии Ouchhh Homeomorphism вдохновлена разнообразием рельефа Нью-Мексико. В ней художники переосмысляют карту местности, проецируя абстрактные визуальные представления о природных ландшафтах на примитивные объекты. Природные формы состоят из линий и плоскостей, окружностей и сфер, треугольников и конусов. Эти формы являются мощной абстракцией реальности: нам, людям, нужны примитивные объекты, чтобы понять сложную структуру природы. На куполе Нижегородского планетария им. Г.М. Гречко Knife представят проект-эксперимент на тему снов под названием Hypnos. «Сны были разными. Иногда — чистый свет, как утро над пустым полем. Иногда — тьма, сжимающая горло. Ты бежал, падал, просыпался. Потом снова спал». В основе проекции Black Hole от Eylul Alici — массив данных о слиянии черных дыр. Гравитационные волновые сигналы от слияний этих колоссальных объектов были визуализированы и представлены в художественной форме. Данные предоставлены NASA и обсерваториями LIGO и EGO.