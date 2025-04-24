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Intervals Festival: dreamlaser — Layers
Мыс Стрелки
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Про событие
Dreamlaser — организатор фестиваля Intervals и его постоянный участник. Это международная мультимедиа-компания полного цикла родом из Нижнего Новгорода, работающая с 2005 года. Команда представит сразу несколько работ: инсталляцию Layers на Стрелке, впечатляющую водную проекцию на Мещерском озере и мэппинг на необычной локации — башне крекинга (или «нижегородском Колизее»).
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