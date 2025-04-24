Маленькие следы и движения в пространстве невидимы. Но любое влияние на окружающий мир — это отражение зеркальное. А отражение — это способ узнать, что «я» такое. В пространстве инсталляции можно увидеть себя и свою связь с другими, ощутить свое влияние на общее поле, заставить другого двигаться звуком собственных шагов. Инсталляция фиксирует хаос малых взаимодействий, проявляя звуком и световыми отпечатками связи — линии, траектории — как результаты наших незначительных движений и реакций. Пока ты движешься, ты звучишь. Пока ты движешься, ты отражаешься в среде и меняешь ее ландшафт. Лаборатория цифрового искусства «Азъ Есмь» от Института развития профессионального образования создает звуковые ландшафты, интерактивные визуализации и порталы в альтернативные реальности, используя технологии как универсальный язык для создания мультисенсорных коммуникаций.