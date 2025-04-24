ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Нижний Новгород
  2. События

Intervals Festival: «Азъ Есмь» x Технопарк — Обратная связь

Мытный рынок, Большая Покровская улица, 2А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Необычное
Фестивали

Про событие

Маленькие следы и движения в пространстве невидимы. Но любое влияние на окружающий мир — это отражение зеркальное. А отражение — это способ узнать, что «я» такое. В пространстве инсталляции можно увидеть себя и свою связь с другими, ощутить свое влияние на общее поле, заставить другого двигаться звуком собственных шагов. Инсталляция фиксирует хаос малых взаимодействий, проявляя звуком и световыми отпечатками связи — линии, траектории — как результаты наших незначительных движений и реакций. Пока ты движешься, ты звучишь. Пока ты движешься, ты отражаешься в среде и меняешь ее ландшафт. Лаборатория цифрового искусства «Азъ Есмь» от Института развития профессионального образования создает звуковые ландшафты, интерактивные визуализации и порталы в альтернативные реальности, используя технологии как универсальный язык для создания мультисенсорных коммуникаций.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
до

450₽

Омега (Omega)
Выбор редакции
Омега (Omega)
до

700₽

Бешеная Балерина
Выбор редакции
Бешеная Балерина

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста