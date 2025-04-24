Los Romeras представят красочный мэппинг CHROMALAPSE на фасаде Главного ярмарочного дома. В основе мэппинга лежит оптический эффект иризации — когда какая-либо поверхность окрашивается радугой за счет интерференции света (пример — цветные переливы некоторых минералов). Uestungsschmie.de покажут мэппинг FAIR?. В этой работе художники осмысляют историческую значимость ярмарки как центра международной торговли и инноваций. Мэппинг превратит фасад Главного Ярмарочного дома в динамичную сцену, где свет и звук переплетаются, символизируя глобальный обмен. Траектории проекций и лазеров станут метафорой связей, происходивших на Нижегородской ярмарке. Работа студии formate под названием No signal на IF ‘25 отсылает к распространенному сбою, с которым неизбежно сталкиваются специалисты мультимедиа. Инсталляция показывает, как техническая погрешность может создать своеобразный стиль. Эффект «отсутствия сигнала» отражен в ней на аудиальном и визуальном уровнях через сочетание классического мэппинга и «сломанных» генеративных эффектов.