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Intervals Festival: 1024 Architecture — Beacon of Light
Александровский сад
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Про событие
Так художники 1024 architecture описывают свою работу: «Нити света пронизывают тьму. Они тянутся к небу, за пределы всего, что мы можем видеть. Арка за аркой, как будто сам город поднимает свой взгляд, стремясь к чему-то бесконечному. Современное и вечное, знакомое и неизведанное сливаются в самом сердце Нижнего Новгорода в этой медиаинсталляции. Локация Александровского сада станет местом чуда, пространством, где границы растворяются, приглашая нас мечтать смелее».
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