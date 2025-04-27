ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Intervals ’25: Язык между строк в авторской анимации

Академия Маяк (Лекторий, 2 этаж, 205–206), Нижне-Волжская набережная, 11

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Выставки
Необычное
Фестивали

Про событие

Авторская анимация — это особый вид аудиовизуального искусства, где визуальные образы, ритм и звук работают как поэтические элементы. На этой лекции разберёшь, как художники используют метафору, монтажные рифмы и другие выразительные приёмы, чтобы создавать глубокие эмоциональные и смысловые послания. Поговоришь о специфике авторской анимации, её свободе повествования и бесконечных технических возможностях. Как анимация передаёт смыслы «между строк»? Как создаётся невидимый диалог между кадрами? Об этом — на встрече. Спикер — Иван Бондаренко, режиссер, художник, аниматор, автор сценариев, преподаватель анимации Школы дизайна НИУ ВШЭ.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

«Сделано в Милане»: история Армани и итальянской моды
«Сделано в Милане»: история Армани и итальянской моды

420₽

Кинопоказ: «Ещё по одной»
Кинопоказ: «Ещё по одной»

Бесплатно

Боуи: последний акт
Боуи: последний акт
до

350₽

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
до

450₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста