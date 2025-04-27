Авторская анимация — это особый вид аудиовизуального искусства, где визуальные образы, ритм и звук работают как поэтические элементы. На этой лекции разберёшь, как художники используют метафору, монтажные рифмы и другие выразительные приёмы, чтобы создавать глубокие эмоциональные и смысловые послания. Поговоришь о специфике авторской анимации, её свободе повествования и бесконечных технических возможностях. Как анимация передаёт смыслы «между строк»? Как создаётся невидимый диалог между кадрами? Об этом — на встрече. Спикер — Иван Бондаренко, режиссер, художник, аниматор, автор сценариев, преподаватель анимации Школы дизайна НИУ ВШЭ.