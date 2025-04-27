Intervals ’25: Язык между строк в авторской анимации
Академия Маяк (Лекторий, 2 этаж, 205–206), Нижне-Волжская набережная, 11
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Выставки
Необычное
Фестивали
Про событие
Авторская анимация — это особый вид аудиовизуального искусства, где визуальные образы, ритм и звук работают как поэтические элементы. На этой лекции разберёшь, как художники используют метафору, монтажные рифмы и другие выразительные приёмы, чтобы создавать глубокие эмоциональные и смысловые послания. Поговоришь о специфике авторской анимации, её свободе повествования и бесконечных технических возможностях. Как анимация передаёт смыслы «между строк»? Как создаётся невидимый диалог между кадрами? Об этом — на встрече. Спикер — Иван Бондаренко, режиссер, художник, аниматор, автор сценариев, преподаватель анимации Школы дизайна НИУ ВШЭ.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи