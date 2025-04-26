ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Intervals ’25: Синдром поиска глубинного смысла

Академия Маяк (Конференц-зал), Нижне-Волжская набережная, 11

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Фестивали

Про событие

Лекция будет посвящена внутренней целостности и продуманности проектов. Подробно разберёшь, почему любая идея, от короткого ролика до масштабного шоу, требует «скелета» из логики и «крови» из деталей. Рассмотришь примеры того, как незаметные связи между элементами создают эмоциональный эффект и как «невидимые» детали формируют доверие к проекту. Спикер: Даша Прибищук — режиссёр и креативный продюсер выступлений Хаски, Miyagi & Endspiel, IC3PEAK и других артистов современной русской сцены. В качестве креативного директора сотрудничала с Nike, Vice, ADED, Chanel, Naked Hearts Foundation, CS:GO, FIFA, РПЛ, Первым каналом.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
до

450₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Омега (Omega)
Выбор редакции
Омега (Omega)
до

700₽

Яёи Кусама. Точка
Яёи Кусама. Точка

1000₽

Принцесса Диана. Королева сердец
Принцесса Диана. Королева сердец

600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста