Лекция будет посвящена внутренней целостности и продуманности проектов. Подробно разберёшь, почему любая идея, от короткого ролика до масштабного шоу, требует «скелета» из логики и «крови» из деталей. Рассмотришь примеры того, как незаметные связи между элементами создают эмоциональный эффект и как «невидимые» детали формируют доверие к проекту. Спикер: Даша Прибищук — режиссёр и креативный продюсер выступлений Хаски, Miyagi & Endspiel, IC3PEAK и других артистов современной русской сцены. В качестве креативного директора сотрудничала с Nike, Vice, ADED, Chanel, Naked Hearts Foundation, CS:GO, FIFA, РПЛ, Первым каналом.