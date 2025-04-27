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Intervals ’25: Производство вдохновения, или Зачем нужен арт на заводе

Академия Маяк (Лекторий, 2 этаж, 205–206), Нижне-Волжская набережная, 11

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Фестивали

Про событие

Спикеры расскажут, зачем компании создают муралы на промышленных объектах, как происходит взаимодействие бизнес-заказчика и творческой команды и какие задачи помогает решить индустриальный арт. Спойлер: впервые в Нижнем ты увидишь не только самые красивые закаты, но и настоящее ямальское северное сияние. Спикеры: Инга Огородникова — главный дизайнер, специалист по корпоративным коммуникациям и брендингу компании СИБУР. Отвечает за формирование стиля бренда СИБУР и арт-дирекшн креативных разработок. Валентин Фролов — руководитель Skimen Studio. Основатель студии, которая за 6 лет создала более 100 креативных концепций, оформила 30 индустриальных объектов и 2 аэропорта.

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