Почему одни проекты трогают сердца миллионов, а другие оставляют зрителей равнодушными? Когда люди смотрят концерт, анимацию или мультимедийную инсталляцию, то ждут не просто зрелища. Они хотят эмоций: тех самых, ради которых идут на шоу, в кино или даже прыгают с парашютом. На стыке искусства и современных технологий рождается новый язык эмоций. Антон Сакара расскажет, как движение, свет и композиция превращаются в «фабрику эмоций», объяснит, почему одни образы завораживают, а другие — забываются. Спикер ответит на вопросы зрителей и даст практический гайд по работе с вдохновением: как находить и удерживать свежие идеи в условиях реальных проектов и сжатых сроков. Это будет разговор о технологиях, расширяющих границы искусства, цифровом языке чувств и профессиональных инструментах для тех, кто создаёт эмоции с помощью мультимедиа. Спикер — Антона Сакара, экс-арт-директор MTV Russia, сооснователь и креативный директор RAKETAMEDIA. Спикер и преподаватель Британки, Высшей Школы Экономики, ВГИК, IBC Amsterdam и др., главный эксперт чемпионата творческих компетенций ArtMasters в компетенции «Моушн-дизайн».