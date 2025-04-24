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Intervals ’25 Концерт-открытие

Локомотивное депо завода «Красное Сормово», улица Щербакова, 37Х

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

По традиции фестиваль откроется запоминающимся концертом. Из года в год организаторы стараются удивить не только музыкальным наполнением, но и локацией. Концерт открытия Intervals ’25 состоится в новом для фестиваля индустриальном пространстве — посреди локомотивного депо судостроительного завода «Красное Сормово». Лайн-ап концерта: Oneheart, Piper Spray & Lena Tsibizova

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