Intervals ’25 Концерт-открытие
Локомотивное депо завода «Красное Сормово», улица Щербакова, 37Х
Начало:
Завершение:
5500₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Фестивали
Про событие
По традиции фестиваль откроется запоминающимся концертом. Из года в год организаторы стараются удивить не только музыкальным наполнением, но и локацией. Концерт открытия Intervals ’25 состоится в новом для фестиваля индустриальном пространстве — посреди локомотивного депо судостроительного завода «Красное Сормово». Лайн-ап концерта: Oneheart, Piper Spray & Lena Tsibizova
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