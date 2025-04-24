По традиции фестиваль откроется запоминающимся концертом. Из года в год организаторы стараются удивить не только музыкальным наполнением, но и локацией. Концерт открытия Intervals ’25 состоится в новом для фестиваля индустриальном пространстве — посреди локомотивного депо судостроительного завода «Красное Сормово». Лайн-ап концерта: Oneheart, Piper Spray & Lena Tsibizova