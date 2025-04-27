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Intervals ’25: История электронной музыки в СССР: 1920–1991

Академия Маяк (Конференц-зал), Нижне-Волжская набережная, 11

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Фестивали

Про событие

В лекции речь пойдет о ранних музыкальных экспериментах в России 1920–1930-х годов, о поисках нового звучания и создании электронной музыки в 50–60-е годы, а также об электронике и роке 70-х, электро-поп направлении 80-х и другом. Кроме лекции, слушателей ждет шоу-кейс живой электроники: Алексей Борисов в реальном времени продемонстрирует работу различных электронных инструментов, приборов и звуковых объектов. После выступления можно будет задать вопросы и взглянуть на используемый инструментарий. Спикер — Алексей Борисов, российский независимый продюсер, саунд-артист, композитор, мультиинструменталист. Занимается электроакустикой и свободной импровизацией, участвует в арт-проектах и театральных постановках. Сотрудничает с видеохудожниками, режиссерами, поэтами, танцорами, перформанс-артистами.

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