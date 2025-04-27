На примере своих и чужих проектов спикер расскажет, как инсталляции, видео и объекты могут прямо и косвенно взаимодействовать не только с глазами и ушами зрителям, но и со всем телом, и как этот опыт становится определяющим для концепции и нарратива произведения. Спикер — Алексей Рюмин, мультидисциплинарный российский художник, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ, чья практика включает в себя работу с инсталляциями, видео, скульптурами и графикой. Исследует интерфейсы взаимодействия отдельно взятого человека с идеологиями и представляющими их институциями, в своих работах обращается к архитектуре и дизайну одновременно как к инструментам стандартизации человеческой жизни и как к материалу для преодоления этой стандартизации.