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Intervals ’25: Бизибордаж. Телесный опыт в медиаискусстве

Академия Маяк (Конференц-зал), Нижне-Волжская набережная, 11

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Фестивали

Про событие

На примере своих и чужих проектов спикер расскажет, как инсталляции, видео и объекты могут прямо и косвенно взаимодействовать не только с глазами и ушами зрителям, но и со всем телом, и как этот опыт становится определяющим для концепции и нарратива произведения. Спикер — Алексей Рюмин, мультидисциплинарный российский художник, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ, чья практика включает в себя работу с инсталляциями, видео, скульптурами и графикой. Исследует интерфейсы взаимодействия отдельно взятого человека с идеологиями и представляющими их институциями, в своих работах обращается к архитектуре и дизайну одновременно как к инструментам стандартизации человеческой жизни и как к материалу для преодоления этой стандартизации.

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