Таго Маго приглашает всех любопытствующих слушателей на вечер, посвящённый новой волне инди-поп артистов города. На сцене: Худоба - новый арт-поп и синти-поп проект, основанный на вымышленной вселенной с главным героем Игнатом Алексеевичем Корюшкиным. «Худоба» представляет собой уникальную смесь ритм секции, баса с аналоговыми синтезаторами, что, с одной стороны, создаёт впечатление мечтательной ностальгии, с другой – раскачивает своим грувом. Alxena - синт-вейв, синт-поп музыкант & сигнал из области Гаммы Близнецов. Салюд - мелодичный инди-поп с ноткой ностальгии. Икар - инди-дуэт с ярким поп-вокалом и ритм-н-блюз гитарой. Проект от участников Electric Lines и Fiords. Двери в 19:00