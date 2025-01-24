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  1. Нижний Новгород
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Indie-pop show

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Таго Маго приглашает всех любопытствующих слушателей на вечер, посвящённый новой волне инди-поп артистов города. На сцене: Худоба - новый арт-поп и синти-поп проект, основанный на вымышленной вселенной с главным героем Игнатом Алексеевичем Корюшкиным. «Худоба» представляет собой уникальную смесь ритм секции, баса с аналоговыми синтезаторами, что, с одной стороны, создаёт впечатление мечтательной ностальгии, с другой – раскачивает своим грувом. Alxena - синт-вейв, синт-поп музыкант & сигнал из области Гаммы Близнецов. Салюд - мелодичный инди-поп с ноткой ностальгии. Икар - инди-дуэт с ярким поп-вокалом и ритм-н-блюз гитарой. Проект от участников Electric Lines и Fiords. Двери в 19:00

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