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  1. Нижний Новгород
  2. События

Хоррор-панк: Chaneys, Vacancy For The Victim, Chaos Imbeciles, The Dead Cities

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1666₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Катафалк хоррор-панков Chaneys спустя несколько лет вновь заедет в Нижний Новгород. Этот гниющий квартет успел изрядно повонять на территории от Архангельска до Еревана и от Перми до Стамбула, а 4 мая вновь погрузит Нижний в свой зловонный кладбищенский туман. Группа скоро выпускает полнометражный альбом, так что на шоу ты услышишь новые боевики и классические хиты этой банды. А помимо этого в программе первомайской панихиды ожидается нашествие воинов дибита в лице Вакансии на жертву, Chaos Imbeciles и The Dead Cities. Е*ать жара будет, не так ли? Билеты на входе дороже. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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