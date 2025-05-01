Катафалк хоррор-панков Chaneys спустя несколько лет вновь заедет в Нижний Новгород. Этот гниющий квартет успел изрядно повонять на территории от Архангельска до Еревана и от Перми до Стамбула, а 4 мая вновь погрузит Нижний в свой зловонный кладбищенский туман. Группа скоро выпускает полнометражный альбом, так что на шоу ты услышишь новые боевики и классические хиты этой банды. А помимо этого в программе первомайской панихиды ожидается нашествие воинов дибита в лице Вакансии на жертву, Chaos Imbeciles и The Dead Cities. Е*ать жара будет, не так ли? Билеты на входе дороже. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.