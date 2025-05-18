В атмосферных интерьерах XIX века ты сможешь насладиться культовыми хитами группы Queen в исполнении оркестра Alta Musica Orchestra при свете сотен свечей. Тебя ждут уникальные аранжировки таких хитов, как «We Will Rock You», «Bohemian Rhapsody», «I Want To Break Free» и многих других. Виртуозные импровизации и артистизм музыкантов создадут атмосферу настоящего стадионного рок-шоу, где дух Фредди Меркьюри будет звучать через виолончели и скрипки, погружая в мир страсти и драйва.