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  1. Нижний Новгород
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Helvegen

Alcatraz
Почаинская улица, 21Б

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Феномен Российской сцены - Helvegen, едут в тур с презентацией нового альбома и главными хитами группы, которые уже успели завоевать сердца людей по всей стране. Концерты этого тура будут разительно отличаться программой от прошлых выступлений - группа приготовила бурную смесь фольклора, метала и рэпа. Тебя накроет цунами нового звука, накалит жарой новых треков и унесёт ураганом нового фолка!

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